"Собирайте чеки, все отдадим". Ребко - о финансовой ситуации в "Луче"

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал "СЭ", что руководство клуба до конца не может оплатить гостевой выезд на матч первенства ФНЛ с "Факелом". Сегодня появилась информация, что футболистам "Луча" предложено добираться в Воронеж за свой счет. После 20 туров первенства ФНЛ "Луч" набрал 26 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

– Появилась информация, что команда прилетела в Москву. А до Воронежа вынуждена будет добираться за свой счет. Это так?

– Не совсем. На поезд до Воронежа билеты есть. А от аэропорта до вокзала ребята добираются сами.

– Питание оплачивается?

– Нет, никакого нет… Платим сами.

– А есть ли билеты на обратный путь?

– Пока еще ничего нет.

– И что говорит руководство?

– Говорят: "Собирайте чеки, все отдадим".

– И какое настроение сейчас в команде?

– А как вы думаете?

– Все в шоке?

– Ну да. Мы же вроде профессиональная команда. Раньше у меня такого в карьере не было. Да и вообще ни у кого из ребят.

– Есть желание теперь сыграть с "Факелом"?

– Да, сыграем, готовимся. Мы же команда.

– Потом состоится серьезный разговор с руководством команды?

– Надеюсь.

– Как обстоят дела с погашением задолженностей?

– Дали нам одну зарплату или даже ползарплаты.

– А сколько еще должны?

– За 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год. (Виталий АЙРАПЕТОВ)