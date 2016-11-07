"Собирайте чеки, все отдадим". Ребко - о финансовой ситуации в "Луче"

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал "СЭ", что руководство клуба до конца не может оплатить гостевой выезд на матч первенства ФНЛ с "Факелом". Сегодня появилась информация, что футболистам "Луча" предложено добираться в Воронеж за свой счет. После 20 туров первенства ФНЛ "Луч" набрал 26 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.
– Появилась информация, что команда прилетела в Москву. А до Воронежа вынуждена будет добираться за свой счет. Это так?
– Не совсем. На поезд до Воронежа билеты есть. А от аэропорта до вокзала ребята добираются сами.
– Питание оплачивается?
– Нет, никакого нет… Платим сами.
– А есть ли билеты на обратный путь?
– Пока еще ничего нет.
– И что говорит руководство?
– Говорят: "Собирайте чеки, все отдадим".
– И какое настроение сейчас в команде?
– А как вы думаете?
– Все в шоке?
– Ну да. Мы же вроде профессиональная команда. Раньше у меня такого в карьере не было. Да и вообще ни у кого из ребят.
– Есть желание теперь сыграть с "Факелом"?
– Да, сыграем, готовимся. Мы же команда.
– Потом состоится серьезный разговор с руководством команды?
– Надеюсь.
– Как обстоят дела с погашением задолженностей?
– Дали нам одну зарплату или даже ползарплаты.
– А сколько еще должны?
– За 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год. (Виталий АЙРАПЕТОВ)