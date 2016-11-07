Футболистам "Луча-Энергии" предложили добираться до Воронежа за свой счет?

Руководство "Луча-Энергии" предложило футболистам добираться за свой счет до Воронежа, где им предстоит встреча с "Факелом" в рамках 21-го тура первенства ФНЛ, утверждает One Division. Как утверждает источник, в редакцию обратились сами игроки, чтобы сообщить о происходящем. По их словам, команда прибыла в Москву, но автобус для поездки в Воронеж так и не был организован. Игрокам предложили найти транспорт и питание за свой счет.

Также подчеркивается, что обещанные руководством выплаты по долгам не начаты. Футболисты не получили ни одной задолженности по премиальным за сезоны-2015/16 и 2016/17, а по зарплате за последние 2,5 месяца. Более того, на базе клуба отменено питание, и игроки питаются за свой счет.

Напомним, в конце сентября появилась информация, что "Луч-Энергия" может сняться с соревнований из-за финансовых трудностей. Позднее вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков пообещал, что из краевого бюджета клубу будет выделено 35 миллионов рублей, пока ведутся поиски титульного спонсора. После 20 туров "Луч" набрал 26 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

Глава пресс-службы "Луча-Энергии": "Клуб не работает уже две недели" //

"Луч-Энергия" не исключает вероятность снятия с чемпионата из-за финансовых проблем // "Луч-Энергия" должен игрокам зарплату за полтора месяца //

"Луч-Энергия" получит 35 миллионов рублей из бюджета Приморского края