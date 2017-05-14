"СКА-Хабаровск" проиграл "Тосно" и разыграет вторую путевку в "стыки" с "Тамбовом"

"СКА-Хабаровск" проиграл "Тосно" в матче 37-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб из Хабаровска упустил возможность досрочно оформить место в стыковых матчах за право выхода в ФНЛ. За данную путевку он поспорит в домашнем поединке последнего тура с "Тамбовом". На счету "СКА-Хабаровска" 58 очков, на 2 больше, чем у "Тамбова". Таким образом, для попадания в "стыки" клубу достаточно не проиграть.

Еще одно место в "стыках" сегодня завоевал "Енисей". "Тосно" вместе с "Динамо" заранее обеспечили себе прямые путевки в премьер-лигу.

Еще в одной игре "Волгарь" одолел "Кубань" и спасся от вылета.

Первенство России

ФНЛ

37-й тур

"Тосно" - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 3:1 (1:1)

Голы: Лескано, 3 (0:1). Заболотный, 27 (1:1). Кутьин, 90+1 - с пенальти (2:1). Заболотный, 90+3 (3:1).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз (Никитин, 81), Палиенко, Богаев, Альшин (Мухаметшин, 87), Галиулин, Кашчелан, Заболотный, Марков (Кутьин, 52).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Дедечко, Друзин, Черевко, Димидко, Корян, Лескано (Кобялко, 71), Казанков (Астафьев, 77), Никифоров.

Предупреждения: Друзин, 19. Кашчелан, 40. Димидко, 69. Буйволов, 79. Нигматуллин, 84.

Судья: Чистяков (Азов).

"Волгарь" (Астрахань) - "Кубань" (Краснодар) - 2:1 (2:0)

Голы: Таказов, 13 (1:0). Сутормин, 45 - с пенальти (2:0). Якуба, 53 (2:1).

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Григорьев, Таказов, Плиев, Сутормин, Букия (Газзаев, 67), Кабутов, Шалаев (Камилов, 71), Дышеков (Акбашев, 86), Отставнов (Машуков, 90+1).

"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Гапон (Бугаев, 62), Марков, Бендзь, Байрыев, Коновалов, Алейник, Якуба, Гай (Тюфяков, 72), Житнев (Маляров, 67).

Предупреждение: Акбашев, 90+1.

Судья: Панин (Дмитров).