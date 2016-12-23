Росен Колев: "Бербатов не прочь продолжить карьеру в "Енисее"

Болгарский защитник "Енисея" Росен Колев подчеркнул, что его соотечественник Димитар Бербатов может возобновить карьеру. По его словам, форвард готов рассмотреть предложение от любого клуба.

- Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору "Енисея", дабы держать себя в тонусе, - сказал Колев. - Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и "Енисей". Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут. (Дмитрий УСКОВ)

Последней командой, за которую выступал 35-летний Бербатов, был ПАОК. За свою карьеру он успел поиграть в "Байере", "Тоттенхэме", "Манчестер Юнайтед" и "Монако".