10:59 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Росен Колев: "Бербатов не прочь продолжить карьеру в "Енисее"

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Болгарский защитник "Енисея" Росен Колев подчеркнул, что его соотечественник Димитар Бербатов может возобновить карьеру. По его словам, форвард готов рассмотреть предложение от любого клуба.

- Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору "Енисея", дабы держать себя в тонусе, - сказал Колев. - Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и "Енисей". Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут. (Дмитрий УСКОВ)

Последней командой, за которую выступал 35-летний Бербатов, был ПАОК. За свою карьеру он успел поиграть в "Байере", "Тоттенхэме", "Манчестер Юнайтед" и "Монако".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Солитон Оренбург

куда уж более европейский клуб)))

11:42

shur

Это утка?

11:30

Патриот Сибири

Фан Рубина сейчас бы пригодился

11:24

fansk

Смешно) Да и Енисей, как бы, не европейский клуб

11:15

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