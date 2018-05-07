Предложат ли "Крылья" Тихонову новый контракт?

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин ответил на вопрос, останется ли Андрей Тихонов главным тренером команды в следующем сезоне. Вчера самарцы вернулись в премьер-лигу, а Тихонов в интервью "СЭ" заявил следующее: "Вопрос усиления команды не ко мне. У меня ведь на следующий сезон пока нет контракта. У многих футболистов контракты тоже заканчиваются в мае".
– Будет ли предложен Тихонову новый контракт?
– У нас остался еще один тур. О чем мы сейчас говорим? Давайте закончим сезон на хорошей ноте. А потом мы все проанонсируем. Думаю, все будет нормально.
– То есть, сейчас нет полной ясности, останется ли Тихонов в "Крыльях" или нет?
– Ясности нет, потому что все эти вопросы так быстро не решаются. Юрий Семин досрочно выиграл чемпионат России. Так? А сколько слухов ходило вокруг его нового контракта? По-моему, недели две все это продолжалось. Мы вчера вышли в премьер-лигу – за тур до конца сезона. А сегодня вы задаете мне такие вопросы.
– Однако "Локомотив" продлил с Семиным контракт за два тура до конца сезона. Думали, может быть, и "Крылья" поступят так же.
– Да, "Локомотив" продлил. Но едь до этого два или три тура муссировался слух вокруг нового соглашения Семина.
Я встречусь с губернатором, мы все проговорим, обсудим. И потом все объявим. Еще предстоит встреча с командой, руководители индивидуально поговорят с тренером.
– Корниленко и Самодин остаются?
– У них еще действуют контракты на следующий сезон.
– Во сколько раз придется увеличить бюджет клуба?
– Опять же не готов сейчас ответить. Состоится встреча с губернатором, мы все обговорим. Думаю, у нас все будет хорошо. Тем более Самара получила новый стадион. Это колоссальный стимул для развития футбола. Думаю, ясность по вашим вопросам наступит после 15 мая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Верю в Крылья
А вышка Андрею не по плечу, рановато.....нам пожестче нужен
16:50
Верю в Крылья
Рахимова надо брать......
16:50
ValeraK
Анчелотти и Виллаш-Боаш тоже подсуетились))
16:40
Островзаячий
Рашид Рахимов, Кононов, Кобелев, Шалимов, Юран уже прислали в клуб факсы с предложениями возглавить КС.
16:22
клад555
Сливают Андрюху очевидно!
16:21
ntsg62
Началось...Начинают делить будущее финансирование,откаты(от бюджета,от агентов),Тихонов -в последнюю очередь.
16:07
Xen1um
Тут даже думать не о чем, все очевидно.
15:18