Андрей Тихонов: "Вопросы по усилению "Крыльев" не ко мне. У меня пока нет контракта"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов отметил, что команде необходимо усиление перед выступлением в РФПЛ. Самарцы завоевали право повышения в кклассе, обыграв "Кубань" (1:0)..

– Для премьер-лиги "Крыльям" требуется усиление?

– Разумеется. Были команды, которые пытались играть там тем же составом, что и в ФНЛ. Мы видели, к чему это приводило… А вообще усиление необходимо не только "Крыльям", но и "Спартаку"! И "Зениту"! О чем говорить, если Манчини твердит, что команда недоукомплектована, хотя зарплаты там – как весь бюджет Самары.

– Усиление будет точечным?

– Вопрос не ко мне. У меня ведь на следующий сезон пока нет контракта. У многих футболистов контракты тоже заканчиваются в мае. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Андрея Тихонова