Погребняк и Панченко пока остаются в "Динамо"

Как стало известно "СЭ", нападающий Павел Погребняк отправится с "Динамо" на сборы. Форвард в этом сезоне провел на поле за бело-голубых всего 116 минут. До нового года РФС обязал клуб выплатить 33-летнему футболисту задолженность по зарплате за три месяца, однако пока этого не произошло.

В то же время москвичи не планируют расставаться с лучшим бомбардиром команды Кириллом Панченко этой зимой. Права на атакующего полузащитника, напомним, принадлежат ЦСКА. (Виталий АЙРАПЕТОВ)