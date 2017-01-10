18:06 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Погребняк и Панченко пока остаются в "Динамо"

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Как стало известно "СЭ", нападающий Павел Погребняк отправится с "Динамо" на сборы. Форвард в этом сезоне провел на поле за бело-голубых всего 116 минут. До нового года РФС обязал клуб выплатить 33-летнему футболисту задолженность по зарплате за три месяца, однако пока этого не произошло.

В то же время москвичи не планируют расставаться с лучшим бомбардиром команды Кириллом Панченко этой зимой. Права на атакующего полузащитника, напомним, принадлежат ЦСКА. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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30 лет за ЦСКА!

Верните Панченко, пердивщики! :-D

18:51

ДИНАМО16

Не очень хорошая и отличная - новость ! .

18:18

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