Павел Погребняк: "Тосно" - банкрот? Не удивили"

Нападающий Павел Погребняк высказался о закрытии "Тосно", в составе которого он стал обладателем Кубка России-2017/18.
- Сегодня официально объявлено о том, что клуб банкрот…
- Не удивили. Всё было понятно ещё две недели назад.
- Есть новости по выплатам долгов перед игроками?
- Мы работаем в этом направлении. Больше мне пока сказать нечего.
- С руководством или спонсорами был какой-то разговор?
- По-прежнему тишина.
- Есть ясность с вашим будущим?
- Нечего ответить - нужно ногу залечить сначала.
- Но предложения есть?
- Имеются.
- Из РФПЛ?
- Да просто они есть. Какая разница. (Арман МКРТЧЯН)