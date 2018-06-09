Павел Погребняк: "Тосно" - банкрот? Не удивили"

Нападающий Павел Погребняк высказался о закрытии "Тосно", в составе которого он стал обладателем Кубка России-2017/18.



- Сегодня официально объявлено о том, что клуб банкрот…



- Не удивили. Всё было понятно ещё две недели назад.



- Есть новости по выплатам долгов перед игроками?



- Мы работаем в этом направлении. Больше мне пока сказать нечего.



- С руководством или спонсорами был какой-то разговор?



- По-прежнему тишина.



- Есть ясность с вашим будущим?



- Нечего ответить - нужно ногу залечить сначала.



- Но предложения есть?



- Имеются.



- Из РФПЛ?



- Да просто они есть. Какая разница. (Арман МКРТЧЯН)