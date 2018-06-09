16:05 | Футбол — ФНЛ

Павел Погребняк: "Тосно" - банкрот? Не удивили"

1

Нападающий Павел Погребняк высказался о закрытии "Тосно", в составе которого он стал обладателем Кубка России-2017/18. 
 
- Сегодня официально объявлено о том, что клуб банкрот…

- Не удивили. Всё было понятно ещё две недели назад.
 
- Есть новости по выплатам долгов перед игроками?

- Мы работаем в этом направлении. Больше мне пока сказать нечего.
 
- С руководством или спонсорами был какой-то разговор?

- По-прежнему тишина.
 
- Есть ясность с вашим будущим?

- Нечего ответить - нужно ногу залечить сначала.
 
- Но предложения есть?

- Имеются.
 
- Из РФПЛ?

- Да просто они есть. Какая разница. (Арман МКРТЧЯН)

1
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!