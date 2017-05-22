Павел Погребняк снялся в клипе жены в роли полицейского

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк принял участие в съемках видеоклипа своей супруги Марии на композицию "Мажорки77", которую она исполняет совместно с Татьяной Лялиной. В видео футболист бело-голубых примерил на себя образ сотрудника полиции.

- Паша на 200 процентов вжился в роль полицейского, - написала Мария Погребняк на своей странице в Инстаграме. - Мы сняли клип про малолетних мажоров! Как это глупо смотрится со стороны! Мы против такого отношения! против беспредельщиков! Наш юморной клип…