"Оренбург" поделил очки с "Авангардом"

В матче 19-го тура ФНЛ "Оренбург" сыграл вничью с курским "Авангардом" – 1:1.
Первенство России
ФНЛ
19-й тур
"Оренбург" (Оренбург) – "Авангард" (Курск) – 1:1 (0:1)
Голы: Коробов, 23 – с пенальти (0:1). Мамтов, 58 (1:1).
"Оренбург": Фролов, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Чиркин, Парняков (Серченков, 73), Попов (Васиев, 46), Ефремов (Делькин, 81), Мамтов.
"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Никитин (А.Войнов, 87), Митасов (Д. Войнов, 69), Альшин, Нетфуллин, Гурфов, Коробов (Федчук, 79), Аппаев (Болов, 46).
Предупреждение: Андреев, 22.
Судья: Шадыханов (Москва).
21 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".