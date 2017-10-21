16:09 | Футбол — ФНЛ

"Оренбург" поделил очки с "Авангардом"


В матче 19-го тура ФНЛ "Оренбург" сыграл вничью с курским "Авангардом" – 1:1.

Первенство России

ФНЛ

19-й тур

"Оренбург" (Оренбург) – "Авангард" (Курск) – 1:1 (0:1)

Голы: Коробов, 23 – с пенальти (0:1). Мамтов, 58 (1:1).

"Оренбург": Фролов, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Чиркин, Парняков (Серченков, 73), Попов (Васиев, 46), Ефремов (Делькин, 81), Мамтов.

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Никитин (А.Войнов, 87), Митасов (Д. Войнов, 69), Альшин, Нетфуллин, Гурфов, Коробов (Федчук, 79), Аппаев (Болов, 46).

Предупреждение: Андреев, 22.

Судья: Шадыханов (Москва).

21 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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