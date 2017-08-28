Никита Чичерин перешел в "Енисей"

Бывший защитник "Динамо" Никита Чичерин стал игроком "Енисея". Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний футболист подписал однолетний контракт.
- Спасибо руководству "Енисея" за возможность вернуться в команду. Хочу помочь команде выполнить задачу на сезон! – цитирует официальный сайт клуба Чичерина.
Чичерин уже выступал за "Енисей" в сезоне-2016/17, за который он провел 41 матч, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
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