Михаил Семенов: "Кубани" очень не хватает Петреску"

Старший тренер "Кубани" Михаил Семенов после победы над "Енисеем" в матче 15-го тура ФНЛ (2:1) отметил, что команда еще поднимется в турнирной таблице по ходу сезона. Семенов руководил командой в связи с трехматчевой дисквалификацией главного тренера Дана Петреску.

- В начале хотел бы поздравить всех неравнодушных к "Кубани" людей с долгожданной победой дома, ребята проявили огромное желание и самоотдачу, - отметил Семенов. - Я думаю, что ребята отдали все силы для победы.

- Кто-нибудь из игроков порадовал особенно сильно?

- Все порадовали, раз победили. Те, кто мало играл, проявили себя неплохо. Например, Щадин, я считаю, выглядел хорошо на своей позиции, достаточно часто обострял игру.

- Впереди сложный матч с "Динамо". Говорят, на сильные команды проще настроиться. Так ли это?

- Мы так относимся ко всем соперникам. Но особенно настраиваются как раз против нас все команды. Наверно, показывают свои лучшие игры в матче с нами. Перед "Динамо" есть неделя для подготовки, они лидеры. Будем готовиться.

- Оцените турнирное положение "Кубани". Какие перспективы?

- Все еще впереди. Главное, радует, что состоялась первая домашняя победа. Дальше будет лучше, надеюсь.

- На ваш взгляд, что-то изменилось в команде за последнюю неделю, добавились какие-то эмоции?

- Я так думаю, сегодня был сумасшедший уровень выигранных единоборств, особенно в центре поля. Да, пропустили легкий гол, но где-то нам не хватило борьбы. Такого не должно быть. Возможно, нам просто отступать некуда, и это сказалось как-то. Такого еще не было, чтобы мы дома столько не побеждали. В матч с "Енисеем", повторюсь, была огромная самоотдача.

- Насколько сказывалось отсутствие Дана Петреску из-за дисквалификации уже в третьем матче?

- Очень сильно сказывалось. Я уже говорил, что его не хватает. Главный тренер на то и главный тренер. (Екатерина ПОТАПОВА)