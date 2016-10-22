"Кубань" в гостях разгромила "Зенит-2", Гогниев оформил дубль

В игре 18-го тура ФНЛ "Кубань" в Санкт-Петербурге с крупным счетом обыграла "Зенит-2" – 4:0. По дублю оформили нападающий Спартак Гогниев и полузащитник Алексей Гай.

Для краснодарцев эта победа оказалась четвертой в сезоне, тогда как питерцы впервые уступили в родных стенах.

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ФНЛ

18-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Кубань" (Краснодар) – 0:4 (0:2)

Голы: Гогниев, 13 (0:1). Гай, 45 (0:2). Гай, 83 (0:3). Гогниев, 90+1 (0:4).

"Зенит-2": Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Евсеев, Исаев (Саламатов, 46), Бавин, Камышев (Зиньковский, 46), Ящук, Зырянов (Проничев, 57), Гасилин.

"Кубань": Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 62), Бендзь, Алейник (Лобкарев, 78), Хубулов (Маляров, 67), Якуба, Гай, Гогниев, Ильин (Щадин, 89).

Предупреждения: Хубулов, 22. Маляров, 69. Бугаев, 73. Вяткин, 84.

Судья: Анопа (Благовещенск).

22 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".