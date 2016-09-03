"Кубань" и "Факел" сыграли вничью

В игре 11-го тура ФНЛ "Кубань" на своем поле разошлась миром с "Факелом" – 0:0. После этого результата команда из Воронежа поднялась на пятое место, тогда как краснодарцы располагаются на 13-й строчке.

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ФНЛ

11-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Факел" (Воронеж) – 0:0

"Кубань": Фролов, Лобкарев (Майрович, 66), Байрыев, Зотов, Гапон, Бендзь, Хубулов (Обухов, 66), Гай, Алейник, Житнев (Гогниев, 76), Ильин.

"Факел": Саутин, Бурнаш, Багаев, Иванов (Шахов, 14), Осипенко, Нагибин (Лукьянов, 75), Козлов (Рылов, 89), Трошечкин, Мурнин, Саталкин (Болов, 84), Альшин.

Предупреждения: Хубулов, 41. Трошечкин, 74. Шахов, 89.

Судья: Сухой (Люберцы).

3 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".