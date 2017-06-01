Корян - лучший футболист мая в ФНЛ

Нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян признан лучшим футболистом мая в ФНЛ, сообщает пресс-служба турнира. В прошедшем месяце он отметился результативными действиями во всех четырех матчах первенства, заюив два гола и сделав три голевые передачи. Второе место занял полузащитник "Тамбова" Сергею Шевчуку, а замкнул тройку нападающий "Енисея" Сергей Самодин, отметившийся двумя дублями в матчах с "Соколом" и "Нефтехимиком".

По мнению болельщиков лучшим игроком мая стал Шевчук, за которого проголосовали 24,3 процента участников опроса.