Игроки "Факела" могут не выйти на тренировку из-за долгов

По информации "СЭ", в воронежском "Факеле" сложилась непростая финансовая ситуация. Команда не собирается выходить на тренировку во вторник. Причина – долги по зарплате. Игроки уже 2,5 месяца не получают денег, с начала сезона не видят премиальных. Некоторые футболисты не получили еще бонусы со времен второй лиги. На этой неделе игроки должны были получить какую-то часть денег, но никаких выплат не было.



В руководстве клуба пока отказываются от комментариев, просят перезвонить в понедельник. (Виталий АЙРАПЕТОВ)