15:16 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игроки "Факела" могут не выйти на тренировку из-за долгов

0
0
0
0
1

По информации "СЭ", в воронежском "Факеле" сложилась непростая финансовая ситуация. Команда не собирается выходить на тренировку во вторник. Причина – долги по зарплате. Игроки уже 2,5 месяца не получают денег, с начала сезона не видят премиальных. Некоторые футболисты не получили еще бонусы со времен второй лиги. На этой неделе игроки должны были получить какую-то часть денег, но никаких выплат не было.

В руководстве клуба пока отказываются от комментариев, просят перезвонить в понедельник. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

echo2011

Непонятно,зачем в центральной печати постоянно сообщать,что в той или иной команде далеко не первого ряда не платят денег. Пусть об этом пишут в местной прессе.Или там пытаются это скрыть?

15:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...