18:34 | Футбол — ФНЛ

Игорь Ефремов - об отмене матчей из-за погодных условий: "Это рекомендация медицинского комитета РФС, которую мы включили в проект регламента"


Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал "СЭ" изменения в регламенте следующего первенства. По нашей информации в документе появится статья, касающаяся возможности отмены матчей при экстремально низких и высоких температурах.

- Это рекомендация медицинского комитета РФС, которую мы включили в проект регламента. Не вижу здесь никаких подводных течений, - сказал Ефремов. - Говорить об этом, как о свершившемся факте можно будет только после Исполкома РФС, который состоится 24 мая. Эти рекомендации медицинского комитета распространяются не только на ФНЛ, но и на весь российский футбол. (Игорь НОВИКОВ)

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