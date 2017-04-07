Гол Абдула Гафара принес "Балтике" победу над "Тамбовом" в Химках

"Балтика" обыграла "Тамбов" в матче 30-го тура первенства России в ФНЛ. Встреча прошла в Химках, а единственный мяч провел Абдул Гафар.
Первенство России
ФНЛ
30-й тур
"Тамбов" - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:0)
Гол: Абдул Гафар, 55.
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Трусевич (Михалев, 83), Чернышов (Дутов, 72), Шевчук (Сорокин, 62), Мурнин (Григорян, 60), Делькин, Дорожкин.
"Балтика": Фролов, Каленкович, Тимошин, Скопинцев, Крючков, Концедалов, Суханов, Причиненко, Цимбал, Абдул Гафар (Елисеев, 90+3), Сердюк (Подбельцев, 86).
Предупреждения: Овсиенко, 10. Горбатюк, 35. Каленкович, 39. Трусевич, 57. Скопинцев, 83.
Судья: Недвижай (Ставрополь).