Дубль Бечирая принес "Динамо" победу над "Тюменью"

В матче 38-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на выезде обыграло "Тюмень" со счетом 2:0. Московский клуб завершил сезон на первом месте с 87 очками.

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"Тюмень" – "Динамо" (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: Бечирай, 2 (0:1). Бечирай, 4 (0:2).

"Тюмень": Обухов, Маслов, Шакуро, Гузь, Ахмедов, Кленкин (Пустозеров, 90), Теленков, Чудин (Шляпкин, 54), Рябокобыленко, Чуканов, Мамтов.

"Динамо": Нарубин, Козлов (Белоруков, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 46), Ташаев, Катрич (Маркелов, 73), Соснин, Сапета, Бечирай (Луценко, 72), Панченко.

Предупреждения: Сапета, 25. Чудин, 27. Соснин, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

20 мая. Тюмень. Стадион "Геолог".