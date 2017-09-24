Дмитрий Гунько: "Игроки Химок" больше хотели победить"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "Химок" (0:1) в матче 15-го тура первенства ФНЛ отметил, что был готов к изменению схемы игры соперника. Вместе с тем, специалист признал, что был удивлен изменениям в составе подмосковной команды.

– Мы знали, что в начале чемпионата "Химки" использовали схему 3-5-2, но сейчас она поменялась. Матч с "Тамбовом" и второй тайм встречи с "Сибирью" химчане провели по схеме 4-4-2, – приводит слова Гунько официальный сайт "Спартака". – Этого мы ожидали. Сюрпризом стало разве что большое количество изменений в составе по сравнению с предыдущим туром. Но те футболисты, которые сегодня вышли на поле, хотели выиграть гораздо больше, чем наша команда.