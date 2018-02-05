Дмитрий Аленичев: "Задача "Енисея" - напрямую выйти в премьер-лигу"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что клуб должен занять место не ниже второго в первенстве ФНЛ, чтобы напрямую выйти в премьер-лигу. "Енисей" после 25 туров занимает первое место в турнирной таблице.

- Буквально на днях мы прилетели с первого турецкого сбора, 16 дней его проводили, готовились, потому что понимаем, что еще не все решено - впереди еще 13 игр, в которых может случиться все, - цитирует ТАСС Аленичева. - Соперники у нас очень достойные, среди них есть "Крылья Советов", у которых стоит задача выйти в премьер-лигу, но мы настроены очень решительно, потому что для нас задача ясна - только выход напрямую. Второй сбор будет достаточно сложный, но самое главное, чтобы ребята прошли его без травм.