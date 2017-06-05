Дмитрий Аленичев: "Если мне понадобится какая-то информация, обязательно наберу Тихонову"

Бывший главный тренер "Арсенала" и "Спартака" Дмитрий Аленичев, заключивший двухлетний контракт с "Енисеем", в интервью "СЭ" отметил, что в Красноярске созданы отличные условия для подготовки. По его словам, он смотрел встречи "Енисея" в прошедшем сезоне.

- Как много матчей "Енисея" видели в прошлом сезоне?

– Около десяти, включая оба стыковых.

– Можно ли говорить о том, что Тихонов прививал "Енисею" спартаковский футбол?

– Конечно. Было интересно смотреть на красноярцев, понравились встречи с "Арсеналом". Думаю, сибиряки ни в чем не уступили: равное противостояние, где "Енисею" просто немного не повезло.

– А правда, что летом вас опять звали в Тулу?

– Нет. Ни одного звонка оттуда не было.

– Кстати, с Тихоновым его наследство уже обсуждали?

– Он в основном делился впечатлениями с Егором Титовым. Но если мне понадобится какая-то информация, обязательно наберу Тихонову. Да и я уже с ним общался: прежде всего, Андрей Валерьевич подчеркнул, что в Красноярске созданы шикарные условия для плодотворной работы. Еще отметил прекрасную атмосферу в коллективе – для меня это важно. (Вячеслав КОРОТКИН)