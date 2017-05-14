"Динамо" ведет переговоры с двумя иностранными опорниками

Председатель общества "Динамо" Евгений Стржалковский рассказал о трансферных планах клуба в межсезонье-2017. Бело-голубые выиграли первенство России в ФНЛ и вернулись в премьер-лигу после годичного отсутствия.

- Усиление перед новым сезоном будет, - отметил Стржалковский. - У "Динамо" есть возможности приобретения иностранных футболистов. Рассматривается вариант приобретения центрального защитника. По материалам селекционной службы, которые мне были представлены, будет качественное усиление. Иностранным игроком. Также планируется приобретение еще одного качественного вратаря.

На Нарубина в силу возраста в полной мере рассчитывать не можем. Еще ведутся переговоры и с российскими, и с двумя иностранными опорниками. Что касается нападения, говорить ничего не будем, но может так случиться, что придет игрок. Вообще, хотелось бы сказать, что нельзя разделять футболистов на игроков первой и второй лиги. Как мы можем не дать шанс в чемпионате России игроку, который бился в первом дивизионе. (Ярослав СУСОВ)