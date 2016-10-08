"Динамо" с минимальным счетом переиграло "Кубань"

В игре 16-го тура ФНЛ "Динамо" оказалось сильнее "Кубани" – 1:0. Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий Иван Маркелов.

Отметим, что этот матч стал первым для краснодарцев после увольнения Дана Петреску. После этой игры московская команда укрепилась на первой строчке ФНЛ, тогда как "Кубань" располагается на 14-м месте.

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16-й тур

"Динамо" (Москва) – "Кубань" (Краснодар) – 1:0 (1:0)

Гол: Маркелов, 44 (1:0).

"Динамо": Шунин, Рыков, Терехов, Морозов, Хольмен, Соснин (Кузьмин, 72), Сапета, А.В.Зотов, Катрич (Темников, 79), Маркелов (Ташаев, 75), Обольский.

"Кубань": Фролов, Бендзь, Бугаев, Смирнов, Г.Зотов, Лобкарев, Гай, Алейник (Нурисов, 68), Щадин (Хубулов, 56), Якуба (Маляров, 86), Ильин (Житнев, 77).

Предупреждения: Маркелов, 8. Рыков, 26. Соснин, 33. Щадин, 55. Смирнов, 67. Бендзь, 84.

Судья: Чистяков (Азов).

8 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".