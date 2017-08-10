Давыдов - "Зениту-2": "Приезжайте за добавкой"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после матча 7-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (3:1) выложил на своей странице в Инстаграме командную фотографию. Она сопровождалась записью, в которой он поздравил игроков и болельщиков с победой.
"С победой! Приезжайте за добавкой!" - написал Давыдов.
Напомним, экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) ответил капитану красно-белых Денису Глушакову, который пошутил после выигранного чемпионства сезона-2016/17 о стадионе "Санкт-Петербург". Специалист также приглашал соперников за добавкой.
- Денис Глушаков
- Зенит СПб
- Владислав Радимов
- Спартак (футбол)
- Денис Давыдов (футбол)
- Спартак-2
- Зенит-2
Тот самый Зануда
Так и состарится этот юный Месси в свинарне №2..
19:22
цска 19781978
А вы говорите ,что не СЕКТА))))
19:21
Чупа-чупас
баламошка У бомжей не школа, а помойка. Только газ их и спасает, немытых нуворишей. ---------------------------------------- И это вякает вонючая немытая свинья, сосущая нефть.
19:18
waleriy
Молодец, наш человек, мочи бомжей.
19:17
Jean4
Зачёт. Конечно приедут, основа еще в этом году на Открытие пожалует и думаю Спартак там будет более состоятелен. Там и посмотрим. =)
19:17
Bibigon2000
настоящий свин,малацца!
19:17
Чупа-чупас
миша елец ждём на Открывашке, добавка будет! у вас то болотных дух давно появился? ------------------------------------------------ А что в ельце есть закрывашка? Сам-то из какого болота?
19:17
баламошка
У бомжей не школа, а помойка. Только газ их и спасает, немытых нуворишей.
19:14
миша елец
ждём на Открывашке, добавка будет! у вас то болотных дух давно появился?
19:14
Gogoon199
Давыдов молодец, показывает свой уровень...Так держать. ФНЛ , не выше.
19:14
mrleff
МЭССИ
19:12
Веравалер
Вонючие, надутые газом, болотные бомжи...
19:11
strazh2007
убогие, нищие духом, завистливые масквачи!))
18:58
bond1951
в этой лиге вам и болтатся и зажигать........... давыдов..
18:53
Stiff Master
Радости было, как будто ЛЧ выиграли
18:52
Гетеродин
Жалкая пародия.
18:50
баламошка
Так на болотах таланты не растут.
18:49
Пиитерец
Ух, как Месси пятачковый расхарахорился. Мститель неуловимый. А чего неуловимый? А патамушта на фик не нужен ни одному нормальному клубу. :))))
18:47
SergeyKa
Похоже, некоторые из игроков "Спартака" необразованные, т.к. показывают 4 пальца.
18:47
zvovs
Радости как будто обыграли Зенит 5:1 ))))
18:46
Веравалер
МалаЦЦа! Ждём во "взрослой" команде! И Сакалу с собой забирай!
18:35