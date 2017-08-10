Давыдов - "Зениту-2": "Приезжайте за добавкой"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после матча 7-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (3:1) выложил на своей странице в Инстаграме командную фотографию. Она сопровождалась записью, в которой он поздравил игроков и болельщиков с победой.

"С победой! Приезжайте за добавкой!" - написал Давыдов.

Напомним, экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) ответил капитану красно-белых Денису Глушакову, который пошутил после выигранного чемпионства сезона-2016/17 о стадионе "Санкт-Петербург". Специалист также приглашал соперников за добавкой.