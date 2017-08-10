18:27 | Футбол — ФНЛ

Давыдов - "Зениту-2": "Приезжайте за добавкой"

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Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после матча 7-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (3:1) выложил на своей странице в Инстаграме командную фотографию. Она сопровождалась записью, в которой он поздравил игроков и болельщиков с победой.

"С победой! Приезжайте за добавкой!" -  написал Давыдов.

Напомним, экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) ответил капитану красно-белых Денису Глушакову, который пошутил после выигранного чемпионства сезона-2016/17 о стадионе "Санкт-Петербург".  Специалист также приглашал соперников за добавкой.

 

С победой!!!Приезжайте за добавкой!!!#Спартаааааак

Публикация от Denis Davydov (@davydovdenis69) Авг 10 2017 в 7:12 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (21)
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Тот самый Зануда

Так и состарится этот юный Месси в свинарне №2..

19:22

цска 19781978

А вы говорите ,что не СЕКТА))))

19:21

Чупа-чупас

баламошка У бомжей не школа, а помойка. Только газ их и спасает, немытых нуворишей. ---------------------------------------- И это вякает вонючая немытая свинья, сосущая нефть.

19:18

waleriy

Молодец, наш человек, мочи бомжей.

19:17

Jean4

Зачёт. Конечно приедут, основа еще в этом году на Открытие пожалует и думаю Спартак там будет более состоятелен. Там и посмотрим. =)

19:17

Bibigon2000

настоящий свин,малацца!

19:17

Чупа-чупас

миша елец ждём на Открывашке, добавка будет! у вас то болотных дух давно появился? ------------------------------------------------ А что в ельце есть закрывашка? Сам-то из какого болота?

19:17

баламошка

У бомжей не школа, а помойка. Только газ их и спасает, немытых нуворишей.

19:14

миша елец

ждём на Открывашке, добавка будет! у вас то болотных дух давно появился?

19:14

Gogoon199

Давыдов молодец, показывает свой уровень...Так держать. ФНЛ , не выше.

19:14

mrleff

МЭССИ

19:12

Веравалер

Вонючие, надутые газом, болотные бомжи...

19:11

strazh2007

убогие, нищие духом, завистливые масквачи!))

18:58

bond1951

в этой лиге вам и болтатся и зажигать........... давыдов..

18:53

Stiff Master

Радости было, как будто ЛЧ выиграли

18:52

Гетеродин

Жалкая пародия.

18:50

баламошка

Так на болотах таланты не растут.

18:49

Пиитерец

Ух, как Месси пятачковый расхарахорился. Мститель неуловимый. А чего неуловимый? А патамушта на фик не нужен ни одному нормальному клубу. :))))

18:47

SergeyKa

Похоже, некоторые из игроков "Спартака" необразованные, т.к. показывают 4 пальца.

18:47

zvovs

Радости как будто обыграли Зенит 5:1 ))))

18:46

Веравалер

МалаЦЦа! Ждём во "взрослой" команде! И Сакалу с собой забирай!

18:35