Радимов - Глушакову: "Приезжайте еще - за добавкой!"

Бывший главный тренер команды "Зенит-2" Владислав Радимов после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) ответил капитану красно-белых Денису Глушакову, который пошутил после выигранного чемпионства сезона-2016/17 о стадионе "Санкт-Петербург". Радимов подчеркнул, что "5:1 – это не шутка".
– Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прям сейчас! – написал на своей странице в Инстаграме Радимов. – Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай – отличное! Да и мы держимся. Конечно, если бы впереди еще лет 10 игр на "Петровском", может, вы бы и успели отыграться, как ты и обещал. А пока – 5:1 – это тебе не шутка! Приезжайте еще – за добавкой!
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прям сейчас! Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай - отличное! Да и мы держимся. 💪😜 конечно, если б впереди еще лет 10 игр на "Петровском", может, вы бы и успели отыграться - как ты и обещал. А пока - 5:1 - это тебе не шутка-))) Приезжайте еще - за добавкой! #ЗенитСпартак #победа #ребятаснашегодвора#
Спартач и че?
Про подрядчика зря сказал . Крыша протекать перестанет, все недочеты исправите ,тогда и пишите о качестве, крутости стадиона.
02:40
sm.forever
Радимов и как футболист был дерьмо, и как тренер - дерьмо, зато гонору хоть отбавляй. Чумовоз бомжатский.
02:32
Obl2007
Закомплексованный деградант !))) Ждем в Москву ))) С нетерпением ))))))))
02:22
Непорочный как ТИ
Я был слеп, я был слаб Плоть мою рвали звери Я ушел из их лап Кулаком выбив двери Припев 1: Я запомнил всё Выкрики и смех Униженье, боль Незаживших ран не счесть Я запомнил всё Я найду их всех В небе и в земле Страшной будет месть Припев 2: Месть - глаз за глаз Месть - на камнях кровавый след Месть - пробил час Месть - никому прощенья нет
02:18
Perry_Garr
ну глушков то ясно - недоразумение, ну а этот зачем уподобляется??
02:07
andreiwantsev
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01:59
juve240
радимов ты гандон
01:43
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Так их Владислав, а то распоясались тут в последнее время! С чего бы это?!
01:18
juve240
радимов ты пидор приезжай я те бля добавлю черт сука
01:14
van der sar
Мы смеёмся с культурных слов жителя культурной столицы. Сильных не любят. Сегодня был просто не наш день.
00:49
snapdragon625
Спартак Чемпион а зенит выиграл всего один матч,скупив пол аргентины и потратив кучу гос бабла,в том году было схожая картина,а зенит все равно не будет чемпионом,не мы так Локомотив с Палычем обойдет это газовое гавно и разгонят все эту ватагу по весне
00:49
Паласиос
голос из Санкт-Петербурга А не закрывающиеся рты дзюпы и кокошы? И почему тогда Панов иуда, если он про вас такую же правду-матку рубит?
00:40
van der sar
Радимов-это мужик?
00:39
Chibisov
Открыл хайло один глушак и обкакался сраМтак)))С утра хлебнул стаканыч чекушку вынул ребров из ворот петрушку)))
00:39
Chibisov
Футболист радимов на пальцах показал недофутболисту глушка-ка-ка-шкову,что его прозвище хуан))))А свинявым быдланам больше молится на алкашей вроде назарова,ефремова,недалёкого кафеля,маразматика рейгольда и колпинскую котлету панова,самый сброд человеческий)))Видел сегодня рыло назарова,кривое от злости,аж усы дёргались у алкаша)))
00:36
голос из Санкт-Петербурга
Да уж. зря Глушак рот открыл весной 2017 года. До конца карьеры не отмыться ему от своей тупости....
00:35
Паласиос
Давайте тогда вспомним Владику Буланову... Таня Буланова - тетя продажная..)
00:28
bvb1987
тролльнули глушачкова)
00:25
Паласиос
old grumbler Че? Уже сразу никакой? гг Ну вы даете, мастера переворачиваться...) Вас там простили не по-детски.. А сегодня все залетели шальные, вот и всё... Смотрим статистику...
00:22
Боже Спартак храни
Радимов как баба. Теперь понятно почему Буланова собрала вещи и ушла от него к другому.
00:22
баламошка
Быдланов-то чё разорался? Смотри опять за руль упоротым не сядь.
00:19
old grumbler
regiment а радимов это кто вообще? пусть рот свой не разевает. не зенит выиграл матч, это спартак проиграл. впереди еще много матчей.......................... и все их Спартак проиграет??????????
00:19
old grumbler
Seraffim Радимов лучше бы работу себе нашел, чем языком чесать. Зенит-2 чуть в ПФЛ не опустил, благо вовремя спохватились и убрали горе-тренера....................................... не тебе указывать Питерским чем им заниматься своих трудоустрой бездарей....
00:18
regiment
а радимов это кто вообще? пусть рот свой не разевает. не зенит выиграл матч, это спартак проиграл. впереди еще много матчей
00:17
old grumbler
На ОА бомжей уничтожим! в прошлом году никакой Зенит еле еле 2-1 переиграли, а туда же... уничтожим... напугали ежа голой....
00:17
Seraffim
Радимов лучше бы работу себе нашел, чем языком чесать. Зенит-2 чуть в ПФЛ не опустил, благо вовремя спохватились и убрали горе-тренера.
00:16
Паласиос
Почитайте своего мажорика Кокошу ) Вот почему за сбродную эту не болеют в стране, все кто в спб ошивается превращется в биомусор.. Не путать с Химкинскими мусорами ) На ОА бомжей уничтожим!
00:14
ravilius777
божм износ иловал свинину, с голодухи, вонь стоит, жесть
00:14
Denissimo
два лагеря придурков проводят чемпионат по придурковости...те из них у кого кривые ласты, не на поле, а в комментах ))))
00:13
Chibisov
Для свиней матч на их открывашке станет закрывашкой и закрывашкой надежд на медальку)
00:11