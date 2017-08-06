23:59 6 августа | Футбол — РФПЛ

Радимов - Глушакову: "Приезжайте еще - за добавкой!"

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Бывший главный тренер команды "Зенит-2" Владислав Радимов после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак" (5:1) ответил капитану красно-белых Денису Глушакову, который пошутил после выигранного чемпионства сезона-2016/17 о стадионе "Санкт-Петербург". Радимов подчеркнул, что "5:1 – это не шутка".

– Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прям сейчас! – написал на своей странице в Инстаграме Радимов. – Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай – отличное! Да и мы держимся. Конечно, если бы впереди еще лет 10 игр на "Петровском", может, вы бы и успели отыграться, как ты и обещал. А пока – 5:1 – это тебе не шутка! Приезжайте еще – за добавкой!

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (38)
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Спартач и че?

Про подрядчика зря сказал . Крыша протекать перестанет, все недочеты исправите ,тогда и пишите о качестве, крутости стадиона.

02:40

sm.forever

Радимов и как футболист был дерьмо, и как тренер - дерьмо, зато гонору хоть отбавляй. Чумовоз бомжатский.

02:32

Obl2007

Закомплексованный деградант !))) Ждем в Москву ))) С нетерпением ))))))))

02:22

Непорочный как ТИ

Я был слеп, я был слаб Плоть мою рвали звери Я ушел из их лап Кулаком выбив двери Припев 1: Я запомнил всё Выкрики и смех Униженье, боль Незаживших ран не счесть Я запомнил всё Я найду их всех В небе и в земле Страшной будет месть Припев 2: Месть - глаз за глаз Месть - на камнях кровавый след Месть - пробил час Месть - никому прощенья нет

02:18

Perry_Garr

ну глушков то ясно - недоразумение, ну а этот зачем уподобляется??

02:07

andreiwantsev

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01:59

juve240

радимов ты гандон

01:43

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Так их Владислав, а то распоясались тут в последнее время! С чего бы это?!

01:18

juve240

радимов ты пидор приезжай я те бля добавлю черт сука

01:14

van der sar

Мы смеёмся с культурных слов жителя культурной столицы. Сильных не любят. Сегодня был просто не наш день.

00:49

snapdragon625

Спартак Чемпион а зенит выиграл всего один матч,скупив пол аргентины и потратив кучу гос бабла,в том году было схожая картина,а зенит все равно не будет чемпионом,не мы так Локомотив с Палычем обойдет это газовое гавно и разгонят все эту ватагу по весне

00:49

Паласиос

голос из Санкт-Петербурга А не закрывающиеся рты дзюпы и кокошы? И почему тогда Панов иуда, если он про вас такую же правду-матку рубит?

00:40

van der sar

Радимов-это мужик?

00:39

Chibisov

Открыл хайло один глушак и обкакался сраМтак)))С утра хлебнул стаканыч чекушку вынул ребров из ворот петрушку)))

00:39

Chibisov

Футболист радимов на пальцах показал недофутболисту глушка-ка-ка-шкову,что его прозвище хуан))))А свинявым быдланам больше молится на алкашей вроде назарова,ефремова,недалёкого кафеля,маразматика рейгольда и колпинскую котлету панова,самый сброд человеческий)))Видел сегодня рыло назарова,кривое от злости,аж усы дёргались у алкаша)))

00:36

голос из Санкт-Петербурга

Да уж. зря Глушак рот открыл весной 2017 года. До конца карьеры не отмыться ему от своей тупости....

00:35

Паласиос

Давайте тогда вспомним Владику Буланову... Таня Буланова - тетя продажная..)

00:28

bvb1987

тролльнули глушачкова)

00:25

Паласиос

old grumbler Че? Уже сразу никакой? гг Ну вы даете, мастера переворачиваться...) Вас там простили не по-детски.. А сегодня все залетели шальные, вот и всё... Смотрим статистику...

00:22

Боже Спартак храни

Радимов как баба. Теперь понятно почему Буланова собрала вещи и ушла от него к другому.

00:22

баламошка

Быдланов-то чё разорался? Смотри опять за руль упоротым не сядь.

00:19

old grumbler

regiment а радимов это кто вообще? пусть рот свой не разевает. не зенит выиграл матч, это спартак проиграл. впереди еще много матчей.......................... и все их Спартак проиграет??????????

00:19

old grumbler

Seraffim Радимов лучше бы работу себе нашел, чем языком чесать. Зенит-2 чуть в ПФЛ не опустил, благо вовремя спохватились и убрали горе-тренера....................................... не тебе указывать Питерским чем им заниматься своих трудоустрой бездарей....

00:18

regiment

а радимов это кто вообще? пусть рот свой не разевает. не зенит выиграл матч, это спартак проиграл. впереди еще много матчей

00:17

old grumbler

На ОА бомжей уничтожим! в прошлом году никакой Зенит еле еле 2-1 переиграли, а туда же... уничтожим... напугали ежа голой....

00:17

Seraffim

Радимов лучше бы работу себе нашел, чем языком чесать. Зенит-2 чуть в ПФЛ не опустил, благо вовремя спохватились и убрали горе-тренера.

00:16

Паласиос

Почитайте своего мажорика Кокошу ) Вот почему за сбродную эту не болеют в стране, все кто в спб ошивается превращется в биомусор.. Не путать с Химкинскими мусорами ) На ОА бомжей уничтожим!

00:14

ravilius777

божм износ иловал свинину, с голодухи, вонь стоит, жесть

00:14

Denissimo

два лагеря придурков проводят чемпионат по придурковости...те из них у кого кривые ласты, не на поле, а в комментах ))))

00:13

Chibisov

Для свиней матч на их открывашке станет закрывашкой и закрывашкой надежд на медальку)

00:11