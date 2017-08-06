Радимов - Глушакову: "Приезжайте еще - за добавкой!"

Бывший главный тренер команды "Зенит-2" Владислав Радимов после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) ответил капитану красно-белых Денису Глушакову, который пошутил после выигранного чемпионства сезона-2016/17 о стадионе "Санкт-Петербург". Радимов подчеркнул, что "5:1 – это не шутка".

– Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прям сейчас! – написал на своей странице в Инстаграме Радимов. – Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай – отличное! Да и мы держимся. Конечно, если бы впереди еще лет 10 игр на "Петровском", может, вы бы и успели отыграться, как ты и обещал. А пока – 5:1 – это тебе не шутка! Приезжайте еще – за добавкой!

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"