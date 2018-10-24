"Чертаново" обыграло "Факел", "Сочи" - "Авангард"

Завершились два заключительных матча 18-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. "Чертаново" обыграло "Факел" (2:1), а "Сочи" дома выиграл у "Авангарда" (1:0).

Олимп-Первенство ФНЛ

18-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 2:1 (1:0)

Голы: Умяров, 39 (1:0). Мануковский, 48 (1:1). Глушенков, 73 (2:1).

"Чертаново" (Москва): Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Ежов (Колесниченко, 89), Умяров, Витюгов, Горшков, Цыпченко (Глушенков, 66), Сарвели (Тюменцев, 90+1), Зиньковский (Майрович, 87).

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Беликов, Божин, Осипенко, Ломакин (Цвейба, 68), Лебеденко, Макарчук (Бабенков, 90), Афанасьев (Бирюков, 84), Молодцов, Мануковский, Кузьмин.

Предупреждение: Редькович, 71.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

24 октября. Домодедово. Стадион "Авангард".

"Сочи" - "Авангард" (Курск) - 1:0 (0:0)

Гол: Песегов, 83.

"Сочи": Заболотный, Макеев (Калугин, 78), Миладинович, Почивалин, Юрганов, Лагатор (Песегов, 70), Бурмистров, Соловьев, Горбунов (Саламатов, 84), Померко, Саная (Обольский, 89).

"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Багаев, Никитин, Акбашев, Альшин (Батютин, 63), Коробов (Руденко, 87), Трошечкин, Стеклов (Земсков, 67), Минаев (Федчук, 68).

Предупреждения: Макеев, 54. Коробов, 77. Дашаев, 80.

Судья: Кукуляк (Калуга).

24 октября. Сочи. Стадион "Фишт".

Олимп-Первенство ФНЛ: все о турнире – здесь.

Турнирная таблица