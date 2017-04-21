CAS обязал "Тюмень" выплатить игроками долги по зарплате за сезон-2012/13

Спортивный арбитражный суд в Лозанне обязал "Тюмень" выплатить долги по зарплате за сезон-2012/13, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической компании SILA. Выйдя из ПФЛ в ФНЛ в 2013 году, "Тюмень" отказалась выплачивать премиальные группе футболистов, которые покинули клуб.

Игроки обратились в суд общей юрисдикции, но иск был отклонен, в результате РФС снял с клуба все санкции и отменил все решения по делам восьми футболистов.

После этого футболист "Тюмени" Сергей Сердюков обратился с жалобой на решение комитета РФС в CAS, в результате суд в Лозанне определил, что пересмотр решений футбольной ассоциации на основании решения суда общей юрисдикции является незаконным. CAS отменил необоснованное решение РФС и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных.

25 апреля РФС рассмотрит дело, и если "Тюмень" не выполнит решение CAS, то с клуба будет снято 6 очков.