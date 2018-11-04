"Авангард" победил "Спартак-2", "Чертаново" разгромило "Зенит-2"

"Авангард" в матче 20-го тура Олимп - ФНЛ победил "Спартак-2" со счетом 3:2.
В другой встрече "Чертаново" разгромило "Зенит-2" со счетом 5:0.
Олимп - ФНЛ
20-й тур
"Авангард" (Курск) - "Спартак-2" (Москва) - 3:2 (1:0)
Голы: Минаев, 36 (1:0). Мелкадзе, 47 (1:1). Минаев, 53 (2:1). Нимели, 64 (2:2). Акбашев, 72 (3:2).
"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин, Дашаев, Гоцук, Трошечкин, Коробов (Стеклов, 84), Альшин (Войнов, 90+1), Акбашев, Батютин (Синяев, 80), Минаев (Вл.Руденко, 85).
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Маслов, Воропаев, Гапонов, Бакаев (Тиуб, 74), Полубояринов, Пантелеев, А.А.Руденко, Нимели (Рудковский, 79), Мелкадзе.
Предупреждения: Мелкадзе, 31. Трошечкин, 90+2.
Удаление: Мелкадзе, 50.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
4 ноября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".
"Чертаново" (Москва) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 4:0 (3:0)
Голы: Сарвели, 1 (1:0). Зиньковский, 26 (2:0). Глушенков, 44 (3:0). Глушенков, 47 (4:0).
"Чертаново": Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков (Пруцев, 73), Умяров, Витюгов, Колесниченко, Горшков (Цыпченко, 70), Глушенков, Зиньковский (Молчанов, 81), Сарвели (Тюменцев, 69).
"Зенит-2": Гойло, Скроботов, Рукас, Терентьев, Камышев, Капленко (Иванов, 46), Мусаев, Богаев, Прудников (Бугриев, 76), Тарасов (Плетнев, 30), Воробьев (Пенчиков, 69).
Предупреждения: Терентьев, 5. Воробьев, 67.
Удаление: Терентьев, 67 (агрессивное поведение).
Судья: Кукуляк (Калуга).
4 ноября. Домодедово. Стадион "Авангард". 1100 зрителей.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/