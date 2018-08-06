"Армавир" подал документы в апелляционный комитет РФС

Президент "Армавира" Валентин Климко сообщил "СЭ", что клуб отправил документы в апелляционный комитет. Напомним, армавирцы хотят оспорить решение КДК, который отклонил протест южного клуба на результат матча 1-го тура ФНЛ со "СКА-Хабаровск". Тогда в составе армейцев играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). "Армавир" подал протест, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал удовлетворить обращение южан.

– Мы действуем согласно регламенту, – начал Климко. – Сегодня отправили документы в апелляционный комитет. Ответ, когда состоится заседание, пока не поступал. Дальше мы фокусируемся на команде и ждем решения по этой юридической коллизии. (Андрей СИЗЯКИН)