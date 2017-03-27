12:50 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Арбитр ошибся, но будет судить "Зенит"

Фрагмент матча "Тосно" - "Динамо". Фрагмент матча "Тосно" - "Динамо". Фрагмент матча "Тосно" - "Динамо". Фрагмент матча "Тосно" - "Динамо". Фрагмент матча "Тосно" - "Динамо".
Фрагмент матча "Тосно" - "Динамо".
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Судья Владимир Сельдяков, обслуживавший вчерашний матч 28-го тура первенства России "Тосно""Динамо" (1:2), на 56-й минуте допустил странную ошибку. Он определил, что игрок гостей Расмус Хольмен нарушил правила в борьбе с Артемом Милевским, однако назначил штрафной удар, хотя единоборство происходило внутри штрафной площади динамовцев.

Арбитру следовало либо продолжить игру, либо назначить пенальти. На видеоповторе видно, что своим правым голеностопом Хольмен коснулся правой ноги соперника. Однако контакт не настолько сильный, чтобы его считать подножкой. Милевский явно усилил эффект и упал по собственному желанию.

Интересно, какую оценку получил Сельдяков от инспектора встречи и будет ли он судить игру 21-го тура чемпионата России. Пока рефери в списке назначений – ему доверили матч "Рубин""Зенит", запланированный на 2 апреля. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы REN-TV

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