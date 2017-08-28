Анатолий Давыдов: "Дзюба в "Зените-2"? Спросите у Манчини"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 10-го тура ФНЛ против "Авангарда" (1:1) рассказал о том, что игра получилась тяжелой. Специалист отметил роль полузащитника Константина Зырянова.

- Для нас игра получилась очень тяжелой, - цитирует пресс-служба ФНЛ Давыдова. - То, что мы сыграли вничью, – это скорее плюс. Но счет не по игре, конечно. Хотя во втором тайме команда смогла организоваться, игроки ошибались меньше. Мы уже разобрались, что все пропущенные мячи – следствие не хорошей атаки соперника, а допущенных нашими игроками ошибок. Самое страшное, что ляпы допускают футболисты линии обороны.

- В чем секрет футбольного долголетия Зырянова?

- Я ему специальный эликсир передал, на котором сам играл до 43 лет.

- Константин не думает об окончании своей карьеры?

- Думаю, чем дольше он будет с нами, с ребятами в тренировочном процессе, тем лучше. После травмы набирает форму.

- Дзюба не планируется в "Зените-2" для игровой практики?

- Дзюба? Задайте этот вопрос главному тренеру основной команды, он быстрее ответит, чем я. В последней игре он выходил, так что надо смотреть на задачи, которые он ставит перед собой, как тренер его видит в игре. Я не могу это обсуждать.