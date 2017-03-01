Алексей Ребко: "Мы не тренируемся уже третий день: кто-то гуляет, кто-то в баскетбол играет"

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко прокомментировал ситуацию с бойкотом тренировок на сборах. Футболист отметил, что реакции руководства клуба на этот шаг футболистов не последовало, а выплаты зарплат по-прежнему не начались.

– Мы все еще находимся в Турции, но не тренируемся уже третий день: кто-то играет в баскетбол, кто-то остается в номерах, кто-то просто гуляет, – сказал Ребко. – Руководство на это никак не отреагировало. Сборы продлятся до шестого марта. Клуб должен купить нам билеты. Если не купят, то прилетим самостоятельно, наверное.

Они обещают выплатить зарплату уже полгода. В настоящее время генеральный директор "Луча-Энергии" не выходит на связь. Мы уже устали искать способ с ними связаться. Ждем каких-то конкретных действий. До губернатора области еще не дошли, но вице-губернатор в курсе всей ситуации.

Появились слухи о том, что, возможно, начнутся выплаты за октябрь, но полностью или нет – не знаю. (Любовь КОНЯЕВА)