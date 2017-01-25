Александр Зотов: "Даже если "Кубань" погасит долги, глобально это ничего не решит"

Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов назвал ситуацию в "Кубани" замкнутым кругом.

– Сколько игроков обратилось в ваш профсоюз в связи с задержками по зарплате в "Кубани"?

– Точное число сейчас не скажу. Но многие ребята звонили, писали нам. Собираются подавать заявления в Палату по разрешению споров, разрывать контракты и уходить из клуба. Надеются вернуть свои деньги.

– У вас не возникает ощущения дежавю?

– Совершенно верно. В "Кубани", к сожалению, ничего нового не происходит. Из года в год одно и то же… Мы и прошлой зимой получали обращения от игроков этого клуба. Что-то мне подсказывает, что все это будет развиваться по кругу… Вообще, возникает вопрос: а нужна ли Краснодару вторая команда? В "Кубани" все как-то происходит по остаточному принципу. Хотя есть армия болельщиков, но…

– Что говорят в руководстве клуба?

– Как обычно. Обещания, даты, встречи. Перенос дат и встреч. А самое главное в том, что глобально эти проблемы, похоже, не решить. Ну, найдут они сейчас какие-то деньги на погашение долгов. Дай бог, отдадут ребятам зарплаты. А дальше-то что? Все по-старому… Опять долги, задержки и так далее. Реально какой-то замкнутый круг. (Виталий АЙРАПЕТОВ)