17:20 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Зенит": "Дзюбамания захлестнула Астрахань!"

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В 18.00 по московскому времени в Астрахани начнется игра 1/16 финала Кубка России между местным "Волгарем" и "Зенитом". Пресс-служба петербургского клуба опубликовала в Твиттере предматчевую городскую афишу, на которую помещен форвард команды Артем Дзюба. На полотне он отдает фирменное воинское приветствие. 

 

Дзюба не вошел в заявку на матч против "Волгаря".

"Волгарь" – "Зенит": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 18.00 (мск)

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