"Зенит": "Дзюбамания захлестнула Астрахань!"

В 18.00 по московскому времени в Астрахани начнется игра 1/16 финала Кубка России между местным "Волгарем" и "Зенитом". Пресс-служба петербургского клуба опубликовала в Твиттере предматчевую городскую афишу, на которую помещен форвард команды Артем Дзюба. На полотне он отдает фирменное воинское приветствие.

Дзюба не вошел в заявку на матч против "Волгаря".

"Волгарь" – "Зенит": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 18.00 (мск)