Юрий Семин: "Эмоции такие, будто первый раз выиграл Кубок России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признался, что сегодняшняя победа в Кубке России стала для него самой яркой в карьере. Также он похвалил свою команду за игру.

- Эмоции такие, как будто первый раз выиграл Кубок России, хотя для меня это уже шестой, а с учетом карьеры игрока - седьмой, - сказал Семин после финального свистка. - Для меня это самый счастливый трофей. Что в концовке произошло? Не разобрался, какая-то сложная провокационная ситуация, но это футбол - всякое бывает. Команда сегодня очень понравилась. Это была настоящая команда.

Трансляция матча "Урала" – "Локомотив"