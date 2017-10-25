Владимир Дядюн: "С "Амкаром" всегда непросто играть, Гаджиев умеет "строить" команду в любых ситуациях"

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Амкара" отметил, что с пермским клубом всегда непросто играть. Он также добавил, что его команда не относится легкомысленно к турниру.

– "Амкар" - крепкий клуб, с которым всегда очень непросто играть. Думаю, что сегодняшний матч не станет исключением, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Дядюна. – К тому же, "Амкар" возглавляет опытный специалист. Гаджи Муслимович Гаджиев умеет "строить" команды в любых ситуациях.

Многие команды РФПЛ легкомысленно отнеслись к 1/16 финала, когда им в соперники достались команды из ФНЛ и ПФЛ. Все хотели обойтись малой кровью и в итоге не показали должной самоотдачи. Но к нашему клубу это не относится. Что касается сетки – сейчас все мысли об "Амкаре". Прежде всего, нам нужно пройти этот раунд.

Матч "Ростов" – "Амкар" состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.