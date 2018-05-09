"Тосно" - "Авангард": стартовые составы на финал Кубка России

Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Авангарда" на финальный матч Кубка России. Игра пройдет на "Волгоград-Арене".

Полностью заявки команд выглядят так.

"Тосно": Юрченко, Жигулев, Сухарев, Палиенко, Скворцов, Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Чернов, Полетанович.

Запасные: Опарин, Лукичев, Миюшкович, Мухаметшин, Мелкадзе, Карницкий, Нуну Роша, Трошечкин, Рикардинью, Макаров, Кутин, Труич.

"Авангард": Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Федчук, Коробов, Киреев, Альшин, Болов.

Запасные: Чагров, Бобрышов, Никитин, А. Войнов, Концедалов, Митасов, Акбашев, Д. Войнов, Синяев, Шогенов, Минаев, Тлупов.

Начало финала Кубка России – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи "Тосно" - "Авангард".