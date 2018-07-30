"Спартак" Владикавказ разгромил "Спартак" Нальчик в Кубке России

"Спартак" из Владикавказа в 1/128 финала обыграл "Спартак" из Нальчика в 1/128 финала Кубка России - 4:0. Также в следующий раунд вышли липецкий "Металлург", ульяновская "Волга", тольяттинская "Лада" и "Знамя Труда" из Орехово-Зуево.

Кубок России

1/128 финала

"Спартак" (Нальчик) - "Спартак" (Владикавказ) - 0:4 (0:0)

"Металлург" (Липецк) - "Салют" (Белгород) - 1:0 д.в.

"Химик-Август" (Вурнары) - "Волга" (Ульяновск) - 2:3 д.в.

"Лада" (Димитровград) - "Лада" (Тольятти) - 2:2 д.в. Пенальти - 5:6

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Строгино" (Москва) - 2:2 д.в. Пенальти - 5:4