Сергей Хусаинов: "Вместо удаления Кержакова желтую за симуляцию должен был получить Будковский"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" эпизод с удалением вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4).

– В данном эпизоде судья должен был показать желтую карточку за симуляцию нападающему "Анжи", а вместо этого сначала указал на 11-метровую точку и предупредил вратаря, а затем, посоветовавшись с помощником, удалил Кержакова и назначил штрафной удар, – сказал Хусаинов. (Сергей АСТАХОВ)

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