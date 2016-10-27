22:02 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сергей Хусаинов: "Вместо удаления Кержакова желтую за симуляцию должен был получить Будковский"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" эпизод с удалением вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4).

– В данном эпизоде судья должен был показать желтую карточку за симуляцию нападающему "Анжи", а вместо этого сначала указал на 11-метровую точку и предупредил вратаря, а затем, посоветовавшись с помощником, удалил Кержакова и назначил штрафной удар, – сказал Хусаинов. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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armi

Сегодня пойду спать со словами - Разгромом удовлетворён!!!!!!!! Спасибо анжуйцам!!!!!!

22:50

Kupservas

И три "левых" гола?!!!

22:32

sdgyfjr

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22:30

MAMOHT

Это точно Хусаинов сказал?

22:27

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