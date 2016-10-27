Сергей Хусаинов: "Вместо удаления Кержакова желтую за симуляцию должен был получить Будковский"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" эпизод с удалением вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4).
– В данном эпизоде судья должен был показать желтую карточку за симуляцию нападающему "Анжи", а вместо этого сначала указал на 11-метровую точку и предупредил вратаря, а затем, посоветовавшись с помощником, удалил Кержакова и назначил штрафной удар, – сказал Хусаинов. (Сергей АСТАХОВ)
"Зенит": разгром под свист судьи //
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armi
Сегодня пойду спать со словами - Разгромом удовлетворён!!!!!!!! Спасибо анжуйцам!!!!!!
22:50
Kupservas
И три "левых" гола?!!!
22:32
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22:30
MAMOHT
Это точно Хусаинов сказал?
22:27