Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в гостевом матче 1/8 финала Кубка России от "Анжи" (0:4), обращаясь к форварду хозяев Филиппу Будковскому, сказал, что в эпизоде с красной карточкой вратарю Михаилу Кержакову удаления не было, передает из Каспийска спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
В тот момент, когда игрок махачкалинского клуба давал в смешанной зоне комментарий по эпизоду, Луческу шел на пресс конференцию.
- Ты поступил умно, но ты же знаешь, что удаления не было, - улыбаясь, сказал Луческу Будковскому, с которым они знакомы по работе в "Шахтере".
Патриот Сибири
Оп-оп! Заговорил о судействе? Кто там поучал про "поменьше истерик"?
22:17
Коновалов
2Дузер: похоже, ты спишь с переводчиком румына)))
21:58
Batistuta 9
Ау! О чем речь? Он так сказал как будто Будковский удалил вратаря.
21:24
vmelk416
vmelk416 Доблестные судьи все пытаются отмазаться от матча со Спартаком, показать, что они честные. Только от этого ещё хуже открывается ситуация с судейством в РФ. Очень все это противно. 21:18
21:20
BABOOIN
двуличный Будулай
21:20