21:06 | ФУТБОЛ — Кубок России

Луческу - Будковскому:
"Ты поступил умно, но удаления не было"

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Четверг. Каспийск. "Анжи" - "Зенит" - 4:0. С мячом Юрий ЖИРКОВ."Зенит": разгром под свист судьи

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в гостевом матче 1/8 финала Кубка России от "Анжи" (0:4), обращаясь к форварду хозяев Филиппу Будковскому, сказал, что в эпизоде с красной карточкой вратарю Михаилу Кержакову удаления не было, передает из Каспийска спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

В тот момент, когда игрок махачкалинского клуба давал в смешанной зоне комментарий по эпизоду, Луческу шел на пресс конференцию.

- Ты поступил умно, но ты же знаешь, что удаления не было, - улыбаясь, сказал Луческу Будковскому, с которым они знакомы по работе в "Шахтере".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Патриот Сибири

Оп-оп! Заговорил о судействе? Кто там поучал про "поменьше истерик"?

22:17

Коновалов

2Дузер: похоже, ты спишь с переводчиком румына)))

21:58

Batistuta 9

Ау! О чем речь? Он так сказал как будто Будковский удалил вратаря.

21:24

vmelk416

vmelk416 Доблестные судьи все пытаются отмазаться от матча со Спартаком, показать, что они честные. Только от этого ещё хуже открывается ситуация с судейством в РФ. Очень все это противно. 21:18

21:20

BABOOIN

двуличный Будулай

21:20

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