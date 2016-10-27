Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в гостевом матче 1/8 финала Кубка России от "Анжи" (0:4), обращаясь к форварду хозяев Филиппу Будковскому, сказал, что в эпизоде с красной карточкой вратарю Михаилу Кержакову удаления не было, передает из Каспийска спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

В тот момент, когда игрок махачкалинского клуба давал в смешанной зоне комментарий по эпизоду, Луческу шел на пресс конференцию.

- Ты поступил умно, но ты же знаешь, что удаления не было, - улыбаясь, сказал Луческу Будковскому, с которым они знакомы по работе в "Шахтере".