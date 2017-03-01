Руслан Камболов: "Игроки "Сибири" – большие молодцы, но нас не удивили"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов в интервью "Бизнес online" заявил, что добыть более крупную победу в матче 1/4 финала Кубка России с "Сибирью" (1:0) казанцам помешала плохая реализация. В полуфинале команда Хави Грасии встретится с "Уралом".

– Руслан, что сегодня помешало "Рубину" добыть более крупную победу?

– Я думаю, что в первую очередь это реализация. Вы видели состояние поля. Но все равно мы полностью отдавались, хорошо играли. Выиграли много единоборств. Забей мы пораньше, игра была бы менее напряженной.

– "Сибирь" чем-нибудь удивила? Временами игра была примерно равная.

– Нет, не удивила. Главный тренер нас предупреждал о стиле их игры. В принципе, мы и сами знаем, что слабых соперников не бывает. "Сибирь" большие молодцы. Они достаточно компактно играли в обороне. Временами неплохо выбегали в контратаки. Но ничем новым они нас не удивили.

– В вашей паре с Янном М`Вила сегодня роль плеймейкера выполняли вы. Это была установка Грасии или так получилось по ситуации?

– Скорее по ситуации. Главное это играть вместе и страховать друг друга, следить за флангами.

– Вам понравилась роль дирижера?

– Я скажу так: неважно кто дирижер. На первом месте стоит командная игра. Главное, чтобы все у всех получалось и каждый выполнял свои функции. Тогда и придет положительный результат.

– В следующей стадии "Рубину" играть с "Уралом". Готовы?

– В первую очередь держим в голове матч с "Анжи". Надо готовиться к каждому матчу, а там уже видно будет. Что касается "Урала", то, наверное, вчера все видели их матч с "Краснодаром". Поэтому повторюсь, что слабых соперников нет. Всегда будет непросто.

– Удары "ножницами" тренировали? Получилось достаточно эффектно.

– Иногда получается. Было бы лучше, если бы еще и забил.