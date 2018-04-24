Роман Павлюченко: "Финал Кубка России без "Спартака" - это не тот финал"

Бывший нападающий "Локомотива" и "Спартака" Роман Павлюченко заявил, что финал Кубка России без красно-белых для него будет уже не тем финалом. При этом футболист добавил, что у "Спартака" еще есть шанс занять второе место в РФПЛ.

– Несмотря на последние неудачи, я все же думаю, что "Спартак" займет второе место в РФПЛ, – сказал в эфире программы "Футбол России" Павлюченко. – По-другому я не могу ответить. То, что "Спартак" вылетел из Кубка России, конечно, трагедия для клуба. Я был на трибуне и видел, как болельщики поддерживали команду, как они хотели победы. Но если быть честным, то "Спартак" провел не очень яркий матч, хотя и владел преимуществом. Довели до серии пенальти, а это лотерея. Финал без "Спартака" – это, наверное, уже не тот финал.

Напомним, что в полуфинале Кубка России "Спартак" проиграл "Тосно" со счетом 1:1, 4:5 – по пенальти.

"Спартак" занимает третье место турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 50 очков. На одно очко их опережает ЦСКА (51), расположившийся на второй строчке. Лидер зачета – "Локомотив" (57).

Турнирная таблица чемпионата России по футболу