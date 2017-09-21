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23:44 21 сентября | Футбол — Кубок России

Павел Киреенко: "Хотим выйти в премьер-лигу и обыграть всех: "Зенит" и остальные клубы"

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Нападающий "Динамо" СПб Павел Киреенко после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) заявил, что команда хочет выиграть турнир. Форвард подчеркнул, что у бело-голубых большие планы на текущий сезон.

– Чувствуете, что добились исторической победы?

– Да, чувствую. Мы еще и в ФНЛ идем на третьем месте. Перед нами должна стоять задача выйти в премьер-лигу и там обыгрывать всех: "Зенит" и все остальные клубы.

– Что знаете о "СКА-Хабаровск", вашем будущем сопернике по 1/8 финала?

– Вязкая команда. Будет сложно играть против них. Наверное, они тоже хотят выиграть Кубок.

– А вы хотите?

– Конечно, хотим. Как вылетать, когда мы "Зенит" прошли? Будем бороться! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Все голы матча "Динамо" СПб – "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

И тут Кириенко понесло...кстати, ей, да, вы, заберите у него микрофон, пока он Реал уже не обыграл

23:50 21 сентября

Mao11

От мертвого осла уши.

23:50 21 сентября