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22:33 | Футбол — Кубок России

"Динамо" СПб - "Зенит". Все голы. Видео


В матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб нанесло поражение "Зениту" – 3:2 д.в. Победный мяч во втором тайме дополнительного времени с пенальти забил полузащитник Артем Кулишев, оформивший в этой встречи дубль.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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