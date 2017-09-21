"Динамо" СПб - "Зенит". Все голы. Видео

В матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб нанесло поражение "Зениту" – 3:2 д.в. Победный мяч во втором тайме дополнительного времени с пенальти забил полузащитник Артем Кулишев, оформивший в этой встречи дубль.
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 1:0 37' Артём Кулишев pic.twitter.com/bAxJYgYFJ6
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:0 43' Максим Барсов pic.twitter.com/Ud6wdBjUVC
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:1 60' @LParedss pic.twitter.com/Jen784qeUv
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:2 62' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/hWKms5l6CL
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 3:2 112' Артём Кулишев (пенальти) pic.twitter.com/ph5oZoA2IY