"Динамо" СПб - "Зенит". Все голы. Видео

В матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб нанесло поражение "Зениту" – 3:2 д.в. Победный мяч во втором тайме дополнительного времени с пенальти забил полузащитник Артем Кулишев, оформивший в этой встречи дубль.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"