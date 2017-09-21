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22:35 | Футбол — Кубок России

Кубок России-2017/18. 10 из 16 клубов РФПЛ - вне игры

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Итоги 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступили клубы премьер-лиги. "СЭ" следил за событиями в режиме онлайн. В среду турнир покинули 6 из 10 игравших клубов РФПЛ, в том числе представитель России в Лиге чемпионов ЦСКА. В четверг этот список пополнили еще четыре, в том числе обладатель трофея "Локомотив" и лидер чемпионата "Зенит".

20 сентября, среда
12.00 "Луч-Энергия" - "Анжи" - 2:0
15.00 "Шинник" - "Урал" - 3:0
15.00 "Оренбург" - "Рубин" - 0:2
15.00 "Томь" - "Краснодар" - 2:1
15.00 "Тамбов" - "Арсенал" - 1:0
17.00 "Авангард" - ЦСКА - 1:0 д.в.
17.00 "Тюмень" - "Тосно" - 1:2
18.00 "Волгарь" - "Ростов" - 0:2
18.30 "Спартак" Нч - "Динамо" - 0:0, пенальти - 4:2
19.00 "Кубань" - "Спартак" - 0:2

21 сентября, четверг
15.00 "Енисей" - "Ахмат" - 3:0
18.00 "Олимпиец" - "Уфа" - 1:1, пенальти - 4:1
18.30 "Крылья Советов" - "Локомотив" - 3:2 д.в.
19.00 "Арарат" - "СКА-Хабаровск" - 1:2
19.00 "Факел" - "Амкар" - 0:4
20.00 "Динамо" СПб - "Зенит" - 3:2 д.в.

Пары 1/8 финала (25/26 октября)
"Динамо" СПб - "СКА-Хабаровск"
"Олимпиец" - "Шинник"
"Авангард" К - "Тамбов"
"Ростов" - "Амкар"
"Спартак" М - "Спартак" Нч
"Крылья Советов" - "Рубин"
"Томь" - "Тосно"
"Енисей" - "Луч-Энергия"

Кубок России. Live!

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (29)
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bolt37ru

"Кому это надо - никому не надо, кому это нужно - никому не нужно!" © Кубок России по футболу

22:53

ole72

Смотрю на левую часть сетки и смех разбирает

22:49

Mad Butcher

Отбакланили лузеров

22:49

grey174

Зенит продул, Анжи и Локо / Урал, армейцы и Ахмат... / Кому-то кубок вышел боком / На полстраны отборный мат!!!

22:48

redgy

Шикарная будет развязка!!!)) Тамбов - Енисей в Лужниках бы)

22:40

Psevdonim

Рубин-Ростов финал!

22:38

А-спид

Кубок расчищают по Спартак - за уши тянут в Европу.

22:34

lokokin

Пора менять регламент кубка.Надо с 1/16 играть по 2 матча дома ,в гостях.Иначе дождёмся,что условный Тамбов будет играть в ЛЕ

21:23

tryam

кубок прямое попадание в ЛЕ. и для спартака это последний шанс на европу

21:08

inspire

где мой вчерашний каммент? финалиста с левой сетки Ростов с Амкаром определят ...

20:47

igogohruhru

Арарат вне конкуренции, говорю же! Названия команд на картинке мелкие нирена не видать, под микроскопом если только. Шрифт чтоли другой надо?

18:49

Ajccio

Luchezarny терек возьмёт кубок, зенит станет чемпионом. Напомните мне в конце сезона что я был прав!!!Тут все условия для этого!!! 22:55 20 СЕНТЯБРЯ...............................Уже Енисеюшка напомнил, 3 раза аж напомнил )))))

16:36

bambila

Ждем боя Спартак-Енисей

16:11

rastasick

Осакаровка, кубок - прямое попадание в ЛЧ? Давно?спартаку надо сливать кубок - или прямое попадание в стыки))

13:17

Осакаровка

Зениту тоже надо бы уступить дорогу Динамо Спб. Зенит скорее всего попадет в ЛЧ напрямую по итогам чемпионата, и биться на трех турнирах не обязательно, а вот Спартаку надо бороться за Кубок, т.к ему не светит попадание ни в ЛЕ , а тем более в ЛЧ, а если возьмет Кубок - прямое попадание в ЛЧ. Есть за что бороться.

11:13

Осакаровка

305 квартал слив парнокопытных!?=========================== Дорогой, а о ком идет речь? Если ЦСКА - то кони- семейство непарнокопытных, а если Спартак- то свиньи - парнокопытные. Но Спартак выиграл. Так кто же все-таки слил????????

11:07

305 квартал

слив парнокопытных!?

06:58

ALEXEY959595

Рубин возьмёт Кубок, Зенин будет чемпионом, ЦСКА вторые, Краснодар третьи, Локомотив четвертые, Рубин, Спартак, Ростов

00:11

SpaMan

Сетка у бакланов огонь....что-то я волнуюсь за пернатых

23:44 20 сентября

Luchezarny

терек возьмёт кубок, зенит станет чемпионом. Напомните мне в конце сезона что я был прав!!!Тут все условия для этого!!!

22:55 20 сентября

igogohruhru

Кубок возьмет Арарат.

22:26 20 сентября

Жорик Вартанов

офигеть какая сеточка, сеточку чертил сам Фурсенка?

22:16 20 сентября

ole72

похоже до финала у зенита соперников не осталось

22:07 20 сентября

aloveku

Хочется финала Зенит-Спартак, но как всегда кубок непредсказуем.

21:52 20 сентября

SIZ170

Спартак по любому в 1/4 осталось узнать прописку)))

21:36 20 сентября

crazysun78

Гинер продал.. миллер купил.. а в правой верхней сетке пущай рубаются

21:01 20 сентября

shpasic

расчистили сетку для бакланов)

19:44 20 сентября

СантехНИК

Отличный Финал- Зенит- Тосно

17:18 20 сентября

Вопреки

А на сайте РФПЛ "Рубин" и "Оренбург", почему-то перекочевали в первую корзину, вместо "Ростова" с "Волгарем" - кудесники в Прядкинской конторе опять мудрят.

16:00 20 сентября