Кубок России-2017/18. 10 из 16 клубов РФПЛ - вне игры

20 сентября, среда
12.00 "Луч-Энергия" - "Анжи" - 2:0
15.00 "Шинник" - "Урал" - 3:0
15.00 "Оренбург" - "Рубин" - 0:2
15.00 "Томь" - "Краснодар" - 2:1
15.00 "Тамбов" - "Арсенал" - 1:0
17.00 "Авангард" - ЦСКА - 1:0 д.в.
17.00 "Тюмень" - "Тосно" - 1:2
18.00 "Волгарь" - "Ростов" - 0:2
18.30 "Спартак" Нч - "Динамо" - 0:0, пенальти - 4:2
19.00 "Кубань" - "Спартак" - 0:2
21 сентября, четверг
15.00 "Енисей" - "Ахмат" - 3:0
18.00 "Олимпиец" - "Уфа" - 1:1, пенальти - 4:1
18.30 "Крылья Советов" - "Локомотив" - 3:2 д.в.
19.00 "Арарат" - "СКА-Хабаровск" - 1:2
19.00 "Факел" - "Амкар" - 0:4
20.00 "Динамо" СПб - "Зенит" - 3:2 д.в.
Пары 1/8 финала (25/26 октября)
"Динамо" СПб - "СКА-Хабаровск"
"Олимпиец" - "Шинник"
"Авангард" К - "Тамбов"
"Ростов" - "Амкар"
"Спартак" М - "Спартак" Нч
"Крылья Советов" - "Рубин"
"Томь" - "Тосно"
"Енисей" - "Луч-Энергия"
- Рубин
- Ростов
- Спартак Нч
- Анжи
- ЦСКА (футбол)
- Томь
- Кубань (Футбол)
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Волгарь (Футбол)
- Луч-Энергия
- Краснодар
- Тюмень (Футбол)
- Шинник
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тл
- Тосно
- ФК Тамбов
bolt37ru
"Кому это надо - никому не надо, кому это нужно - никому не нужно!" © Кубок России по футболу
22:53
ole72
Смотрю на левую часть сетки и смех разбирает
22:49
Mad Butcher
Отбакланили лузеров
22:49
grey174
Зенит продул, Анжи и Локо / Урал, армейцы и Ахмат... / Кому-то кубок вышел боком / На полстраны отборный мат!!!
22:48
redgy
Шикарная будет развязка!!!)) Тамбов - Енисей в Лужниках бы)
22:40
Psevdonim
Рубин-Ростов финал!
22:38
А-спид
Кубок расчищают по Спартак - за уши тянут в Европу.
22:34
lokokin
Пора менять регламент кубка.Надо с 1/16 играть по 2 матча дома ,в гостях.Иначе дождёмся,что условный Тамбов будет играть в ЛЕ
21:23
tryam
кубок прямое попадание в ЛЕ. и для спартака это последний шанс на европу
21:08
inspire
где мой вчерашний каммент? финалиста с левой сетки Ростов с Амкаром определят ...
20:47
igogohruhru
Арарат вне конкуренции, говорю же! Названия команд на картинке мелкие нирена не видать, под микроскопом если только. Шрифт чтоли другой надо?
18:49
Ajccio
Luchezarny терек возьмёт кубок, зенит станет чемпионом. Напомните мне в конце сезона что я был прав!!!Тут все условия для этого!!! 22:55 20 СЕНТЯБРЯ...............................Уже Енисеюшка напомнил, 3 раза аж напомнил )))))
16:36
bambila
Ждем боя Спартак-Енисей
16:11
rastasick
Осакаровка, кубок - прямое попадание в ЛЧ? Давно?спартаку надо сливать кубок - или прямое попадание в стыки))
13:17
Осакаровка
Зениту тоже надо бы уступить дорогу Динамо Спб. Зенит скорее всего попадет в ЛЧ напрямую по итогам чемпионата, и биться на трех турнирах не обязательно, а вот Спартаку надо бороться за Кубок, т.к ему не светит попадание ни в ЛЕ , а тем более в ЛЧ, а если возьмет Кубок - прямое попадание в ЛЧ. Есть за что бороться.
11:13
Осакаровка
305 квартал слив парнокопытных!?=========================== Дорогой, а о ком идет речь? Если ЦСКА - то кони- семейство непарнокопытных, а если Спартак- то свиньи - парнокопытные. Но Спартак выиграл. Так кто же все-таки слил????????
11:07
305 квартал
слив парнокопытных!?
06:58
ALEXEY959595
Рубин возьмёт Кубок, Зенин будет чемпионом, ЦСКА вторые, Краснодар третьи, Локомотив четвертые, Рубин, Спартак, Ростов
00:11
SpaMan
Сетка у бакланов огонь....что-то я волнуюсь за пернатых
23:44 20 сентября
Luchezarny
терек возьмёт кубок, зенит станет чемпионом. Напомните мне в конце сезона что я был прав!!!Тут все условия для этого!!!
22:55 20 сентября
igogohruhru
Кубок возьмет Арарат.
22:26 20 сентября
Жорик Вартанов
офигеть какая сеточка, сеточку чертил сам Фурсенка?
22:16 20 сентября
ole72
похоже до финала у зенита соперников не осталось
22:07 20 сентября
aloveku
Хочется финала Зенит-Спартак, но как всегда кубок непредсказуем.
21:52 20 сентября
SIZ170
Спартак по любому в 1/4 осталось узнать прописку)))
21:36 20 сентября
crazysun78
Гинер продал.. миллер купил.. а в правой верхней сетке пущай рубаются
21:01 20 сентября
shpasic
расчистили сетку для бакланов)
19:44 20 сентября
СантехНИК
Отличный Финал- Зенит- Тосно
17:18 20 сентября
Вопреки
А на сайте РФПЛ "Рубин" и "Оренбург", почему-то перекочевали в первую корзину, вместо "Ростова" с "Волгарем" - кудесники в Прядкинской конторе опять мудрят.
16:00 20 сентября