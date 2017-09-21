"Олимпиец" Писарева выбил "Уфу" Семака из Кубка России

Нижегородский "Олимпиец" переиграл "Уфу" в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча прошла в Дзержинске. На 57-й минуте защитник Кирилл Маляров вывел нижегородцев вперед, но на последних минутах гости сравняли счет, благодаря мячу нападающего Исламнура Абдулавова. Дополнительное время обошлось без голов, а в серии пенальти точнее оказались хозяева - 4:1.

Следующим соперником подопечных Николая Писарева будет "Шинник".

Кубок России

1/16 финала

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Уфа" (Уфа) - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 4:1

Голы: Маляров, 57 (1:0). Абдулавов, 90+3 (1:1).

Серия пенальти: И.Беляков - 1:0. Тумасян - 1:0 (мимо). Салатич - 1:0 (вратарь). Фомин - 2:0. Аюпов - 3:0. Обляков - 3:1. Анисимов - 4:1.

"Олимпиец": Анисимов, Хрипков, Абрамов, Маляров, Филин, Каретник, Фомин, Аюпов, Щербак (Ламбарский, 61), Фролов (Горбунов, 71), Манзон (И.Беляков, 46).

"Уфа": Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин (Табидзе, 61), Сафрониди (Стоцкий, 66), Салатич, Зубарев, Карп, Сысуев, Кротов, Абдулавов.

Предупреждения: Щербак, 42. И.Беляков, 90+1.

Судьи: ВЕРУЛИДЗЕ (Владикавказ). Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

21 сентября. Дзержинск. Стадион "Химик".