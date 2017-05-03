Николай Наумов: "У Ари накапливалось раздражение и в конце матча оно выплеснулось"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов, рассуждая о драке, случившейся в конце финала Кубка России "Локомотив" – "Урал" (2:0), отметил, что футболистам Ари, Фарфану и Павлюченко нужно быть более сдержанными.

В решающем матче турнира "Локомотив" выиграл у "Урала" (2:0), при этом уже в компенсированное время были удалены четыре футболиста за драку.

– Мне очень понравился стадион и то, что было очень много болельщиков "Локомотива". Думаю, впервые такой массовый выезд. Я не помню, чтобы так много народу ездило на выездные матчи. Сама встреча прошла под диктовку "Локомотива". Думаю, они так и планировали сыграть: в первом тайме немного осторожно, дав "Уралу" набегаться, держа мяч все время под контролем, а уже во втором появились какие-то зоны, свободные участки, и удалось забить два мяча. Что касается концовки матча, она, конечно, получилась смазанной. Нужно быть более сдержанными и Ари, и Фарфану.

Это опытные игроки и такого допускать нельзя. Но не нужно делать из этого какой-то трагедии. Павлюченко вообще заявил, что надо чуть ли не выдворять из России таких игроков, как Ари. Я думаю, Роман сам частенько бывает несдержанным. Такие ситуации случаются в жизни каждого профессионального футболиста. Матч очень важный, эмоции зашкаливали, все хотели выиграть. Не хочу никого оправдывать, но думаю, раздувать пожар из этого не стоит. Команды должны разобраться внутри у себя, чтобы такого не повторялось. А что касается тренеров и руководства, после игры они, насколько я знаю, извинились друг перед другом, пожали руки и инцидент на этом исчерпан.

– Теперь высказывание Павлюченко будет разбираться и, возможно, Роман получит наказание.

– Безусловно, это должно разбираться. КДК тоже должен рассмотреть поведение игроков на поле и их высказывания.

– Откуда такие эмоции? Счет ведь не был скользким – 2:0 и все практически понятно.

– Мне трудно понять, но если смотреть на игру, Ари все время действует на острие, борется, и часто цепляется за мячи. Бывает по-разному: и толчки, и удары локтями. Это раздражение накапливается и в конце оно выплеснулось. Дело не в результате и не в счете. У Фидлера, Ари и других игроков все время были жесткие столкновении. Шла борьба за мяч, за позицию и это накопилось.

– Ари и Павлюченко смогут пожать друг другу руки или теперь у них будет негатив по отношению друг к другу?

– Думаю, ребята, которые подрались, пожмут друг другу руки. А Павлюченко и другим надо быть более сдержанными. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)