Никита Симонян: "Финалы Кубка России в будущем будут играть в "Лужниках", как в Англии - на "Уэмбли"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что финалы Кубка России в будущем будут регулярно проводить в "Лужниках" в Москве по аналогии с Англией, где финал Кубка страны традиционно проводят на лондонском "Уэмбли". Ранее вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что в перспективе будет рассмотрен вопрос, чтобы финалы Кубка России и Суперкубок страны всегда игрались на стадионе "Лужники", который планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции весной 2017 года.

– В дальнейшем финалы Кубка России мы будем проводить на главном стадионе страны, в "Лужниках", как в Англии финалы Кубка страны традиционно проводятся на "Уэмбли", – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Но к весне стадион еще не будет готов, так что, почему бы не Сочи? Сегодня это один из главных российских спортивных центров, Сочи заслуживает принять финал Кубка России. К тому же я ведь родился в Краснодарском крае, в Армавире, поэтому этот вариант полностью поддерживаю.