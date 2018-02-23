Максимович может заменить Таски в матче с "Крыльями"

Получивший травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1) защитник "Спартака" Сердар Таски, скорее всего, не сыграет в матче 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов", информирует официальный сайт красно-белых. Он будет восстанавливаться и проходить курс лечения в Сочи, куда команда прибыла для подготовки к игре. Затем из Сочи он отправится не в Самару, а в Москву.

Как отмечается, не исключено, что в среду в составе красно-белых дебютирует центральный защитник Никола Максимович, который не мог быть заявлен в Лиге Европы.

Напомним, что матч Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится в Самаре 28 февраля.